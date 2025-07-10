Сенатор Джабаров сообщил о динамичном развитии российской экономики, несмотря на международные санкции

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение о динамичном развитии российской экономики, несмотря на существующие международные санкции. Сенатор подчеркнул устойчивость российской экономики и готовность к внешнему воздействию.

Джабаров указал, что принятые меры западных стран, такие как исключение России из системы SWIFT и запрет на международное использование отечественных кредитных карт, не помешали процессу восстановления и развития отечественной экономики. Россия создала альтернативные платежные системы и активно развивает внутренние рынки, инвестируя значительные средства в модернизацию и техническое обновление производств.

Сенатор отметил, что недостаток притока капитала из традиционных источников, таких как США, Франция и Великобритания, восполняется инвестициями из Азии, особенно со стороны Индии и Китая.