Сенатор Артамонов оценил ущерб от теневой занятости граждан в 11 трлн рублей

Потери государственного бюджета из-за неформальной занятости и выплат в конвертах превышают 11 триллионов рублей. Об этом сообщил Анатолий Артамонов, председатель комитета Совета Федерации, в беседе с « Парламентской газетой ».

По его словам, в 2024 году в теневом секторе работало 15,8 миллиона человек. Потери бюджета выросли с 7,7 триллиона рублей в 2020 году до 11,4 триллиона рублей в настоящее время.

«Статус самозанятости стал использоваться для наемных работников под видом платформенной занятости, обходя требования Трудового кодекса», — заявил член Совфеда.

Сенатор отметил, что среди нанимателей популярны такие схемы, как аутсорсинг и лизинг персонала. По словам Артамонова, для решения проблемы необходимо совершенствовать законы и усилить контроль за их выполнением, добавила радиостанция Sputnik.