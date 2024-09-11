Семейный психолог Бирюков заявил, что примирительная процедура будет бесполезной при формальном подходе

Если процедура примирения будет реализована в формате медиации, то, скорее всего, она окажет содействие в смягчении процесса развода, однако не сможет спасти семью, заявил газете «ВЗГЛЯД» кандидат медицинских наук и семейный психолог Александр Бирюков.

Министерство юстиции рассматривает возможность внедрения обязательной процедуры примирения перед разводом на законодательном уровне. В настоящее время данная инициатива находится на стадии обсуждения.

Бирюков отметил, что если эта мера окажется всего лишь формальным актом, например, простым обменом рукопожатий или беззначительным документом, то она будет неэффективной.

Однако если результаты медиации будут юридически значимыми, это было бы более целесообразно, так как пара сможет избежать пустой траты времени и, возможно, попытается наладить коммуникацию.