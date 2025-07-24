Семейный эксперт Калашникова отметила, что подростки участвуют в опасных челленджах из-за незрелости некоторых зон мозга

Поведенческий терапевт и семейный консультант Елена Калашникова объяснила, почему подростки участвуют в опасных и абсурдных челленджах. В интервью изданию «СтальМедиа» она отметила, что это связано с неполным развитием определенных долей мозга у подростков.

Калашникова подчеркнула, что молодые люди часто стремятся найти свое место в коллективе и быть принятыми сверстниками. Для этого они могут совершать поступки, кажущиеся бессмысленными или абсурдными.

«Зоны мозга, отвечающие за оценку последствий и самоконтроль, еще не сформированы до конца. Зато отлично работает система вознаграждения — все, что вызывает всплеск эмоций или дает отклик от сверстников, воспринимается как стоящее внимания», — отметила терапевт.

Она добавила, что иногда подростки осознают опасность своих действий, но все равно совершают их, чтобы получить признание и лайки в социальных сетях.