Сельскохозяйственная ярмарка «Угинде» откроется в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле на территории Царевококшайского Кремля 20 сентября состоится сельскохозяйственная ярмарка «Угинде». Об этом сообщило ИА MariMedia .

Угинде — старинный марийский праздник, благодарственное торжество, посвященное окончанию земледельческих работ и богатому урожаю.

Участники ярмарки — товаропроизводители из республики — предложат посетителям хлебобулочные изделия, мясо, молочные продукты, мед и продукцию пчеловодства. Также будут представлены овощи, фрукты, ягоды и дикоросы от местных фермеров.

Кроме того, на ярмарке можно будет увидеть работы ремесленников и мастеров декоративно-прикладного творчества, а также приобрести сувениры.