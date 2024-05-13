Сельхоз эксперт Блоцкий предсказал снижение урожая яблок и груш из-за майских заморозков | 360°

Общество 13 мая 2024, 17:23 Сельхоз эксперт Блоцкий предсказал снижение урожая яблок и груш из-за майских заморозков

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Заморозки в мае повлияют на количество урожая, в частности, яблок и груш. Об этом радиостанции «Свободной прессе» рассказал Председатель совета директоров сельскохозяйственного предприятия «Лидер» Владимир Блоцкий.

По его словам, сниженный урожай плодовых деревьев стоит ждать в Воронежской, Волгоградской, Липецкой и Тамбовской областях. Там растения уже успели зацвести, а потом ударили морозы.

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Что же касается озимых, масличных и зерновых, то ситуация лучше. Нужно оценивать ее по каждому региону отдельно, но в среднем она — на четверку, отметил эксперт.

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