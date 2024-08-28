Сексолог Варра: от осенней депрессии спасет один постоянный партнер, а не их частая смена

Сексолог Юлия Варра в беседе с ИА НСН рассказала, что от осенней депрессии спасет один постоянный партнер, а не их частая смена.

Эксперт советуют женщинам, которые с приходом осени часто уходят в депрессию, сосредоточиться на постоянстве.

«Сейчас перебор партнеров не даст того результата, как летом. Если летом наблюдается период смены партнеров, то сейчас как раз сезонный тренд на моногамию», — сказала она.

Сексолог отметила, что такой период будет продолжаться примерно до весны. Людям, которые не успели найти постоянного партнера, эксперт рекомендует сделать это прямо сейчас.

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