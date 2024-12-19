Сексолог Варра: мат может оказывать возбуждающее действие на некоторых взрослых

Сексолог Юлия Варра в беседе с ИА НСН заявила, что не располагает научными данными, подтверждающими связь между употреблением нецензурных выражений и ранними сексуальными связями, однако эротический стимул действительно может формироваться.

Варра объяснила, почему мат может оказывать возбуждающее действие на некоторых взрослых.

Мат является частью культурного и социального слоя в России, и некоторые люди попросту не могут обходиться без него в общении. Часто матерные выражения сопровождают эротические действия. Поэтому у кого-то может сформироваться своеобразный эротический триггер на такие слова, пояснила она.