Сексолог Перелыгина отметила, что оптимальная разница в возрасте супругов составляет два-три года

Оптимальная разница в возрасте между супругами составляет два-три года. Таким мнением в беседе с «Абзацем» поделилась сексолог и психолог Елена Перелыгина.

По словам эксперта, такая разница обеспечивает общие интересы и лучшее взаимопонимание. Кроме того, в паре отсутствуют серьезные физиологические различия в плане близости.

«С точки зрения психологии и физиологии идеально, если супруги ровесники или разница в возрасте между ними два-три года», — подчеркнула Перелыгина.

Разница в 15 лет и более считается критической. Специалист пояснила, что такие отношения напоминают детско-родительские, а у партнеров могут возникнуть проблемы со здоровьем и потеря интереса друг к другу, добавила Перелыгина.