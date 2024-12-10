Сексолог Никитина рассказала, что секс во время беременности — это нормально
Врач-психотерапевт, семейный системный сексолог Лариса Никитина в разговоре с Ura.ru рассказала, можно ли заниматься любовью во время беременности.
По словам медика, ничего страшного в сексе во время беременности нет, если у женщины не выявлено противопоказаний. Ими обычно выступают повышенный тонус матки, боли внизу живота и кровянистые выделения. В подобных ситуациях медики действительно рекомендуют воздержаться от секса и сохранять половой покой.
«Если беременность протекает физиологично, без осложнений — никаких препятствий для секса нет», — добавила Никитина.
Противопоказанием к сексу также может служить низкое прикрепление плаценты — менее двух сантиметров от внутреннего зева шейки матки. Специалист пояснила, что в таких случаях врач оценивает ситуацию индивидуально.