Врач-психотерапевт, семейный системный сексолог Лариса Никитина в разговоре с Ura.ru рассказала, можно ли заниматься любовью во время беременности.

По словам медика, ничего страшного в сексе во время беременности нет, если у женщины не выявлено противопоказаний. Ими обычно выступают повышенный тонус матки, боли внизу живота и кровянистые выделения. В подобных ситуациях медики действительно рекомендуют воздержаться от секса и сохранять половой покой.

«Если беременность протекает физиологично, без осложнений — никаких препятствий для секса нет», — добавила Никитина.

Противопоказанием к сексу также может служить низкое прикрепление плаценты — менее двух сантиметров от внутреннего зева шейки матки. Специалист пояснила, что в таких случаях врач оценивает ситуацию индивидуально.