СДЭК: волосы и грязь попали в список самых необычных посылок россиян

Международный оператор экспресс-доставки СДЭК провел исследование и составил список самых нестандартных посылок, отправленных по России и из соседних государств в 2024 году. Результаты работы опубликовали « Известия ».

В рейтинге оказались такие необычные предметы, как волосы, церковная утварь, жетоны, карты Таро, лечебная грязь и катушки для спиннингов. С августа по ноябрь среди странных внутренних отправлений чаще всего встречались рыболовные снасти, антиквариат и театральные товары (манекены, корсеты, старинные весы и карнавальные костюмы), а также крупногабаритные предметы для ремонта и интерьера (плинтусы, отопительные котлы и переключатели).

Наиболее востребованной категорией товаров для отправки внутри страны в течение года стали изделия для красоты и ухода, на долю которых пришлось 18% всех отправлений. Следующими по популярности являются автозапчасти (10%), одежда и обувь (8%), аксессуары (6%), парфюмерия (2%), предметы для здоровья (2%) и электроника (2%).