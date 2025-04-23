Сдачу жилья в аренду могут обязать согласовывать с соседями

В Госдуму внесут проект о письменном согласии соседей на аренду квартиры

На рассмотрение Госдумы внесут законопроект, которым предлагается обязать собственников квартир письменно согласовывать сдачу жилья в аренду с соседями, если они не заключают договор найма с арендаторами. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Авторы инициативы считают, что сдача жилья в аренду, в том числе и посуточно, может нарушать законные права других собственников многоквартирного дома, поэтому требует обязательного согласования.

Депутаты предложили обязать арендодателя подписать письменное соглашение с другими собственниками дома, если он не заключил договор найма с квартирантами. В противном случае собственнику квартиры будет грозить административная ответственность.

По мнению парламентариев, такая мера позволит ускорить санкционные меры в отношении провинившихся арендодателей и снизит нагрузку на судебную систему.