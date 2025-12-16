SCMP: напевание звуков помогает снизить стресс и успокоить нервы

Напевание звуков — эффективный метод снижения стресса и укрепления нервной системы. Эта практика лежит в основе йогической техники пранаяма брахмари («дыхание пчелы»). Исследователи и преподаватели йоги отмечают, что сочетание медленного дыхания и вибрации звука на выдохе оказывает выраженное расслабляющее действие, сообщили «Известия» со ссылкой на газету South China Morning Post (SCMP).

Сооснователь центра психологического здоровья Wellness Space в Индии Гунджан Триведи описывает эту технику как повторение носового звука (сочетание «ммм» и «ннн») в течение нескольких минут. Она считает это самой простой формой пения мантр.

Преподаватель йоги из Гонконга Самрат Дасгупта подчеркивает ключевую роль вибраций: напевание стимулирует блуждающий нерв, который соединяет ствол мозга с органами брюшной полости и регулирует сердечный ритм, дыхание, пищеварение, расслабление и эмоциональное состояние. Это добавляет дополнительный уровень спокойствия в медитацию или йогу и помогает быстрее войти в умиротворенное состояние.

Научные данные подтверждают эти эффекты. Исследование с участием 23 человек показало, что напевание сопровождается самым низким уровнем стресса по показателям вариабельности сердечного ритма. Оно также активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за восстановление и расслабление.

Другие исследования связывают пранаяма брахмари со снижением артериального давления и улучшением качества сна. Эти данные указывают на то, что напевание способно уменьшать последствия стресса и поддерживать психоэмоциональное благополучие.