Scientific American: в формировании самодисциплины решающую роль играют повседневные привычки, а не сила воли

По мнению психологов, сила воли — не основной инструмент самодисциплины. Важную роль в формировании самоконтроля играют повседневные привычки. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Scientific American.

Психолог Дениз де Ридер провела исследование и выяснила, что люди с высоким уровнем самоконтроля обычно выстраивают распорядок дня, который не оставляет места для соблазнов. Эксперименты показали: участники, которые ставили перед собой скромные ежедневные цели, через три месяца отмечали, что привычка сформировалась сама собой.

Исследование 2020 года подтвердило, что чем чаще человек воспроизводит желаемое поведение, тем легче ему дается самодисциплина. Первые три месяца даются с усилиями, но затем привычка перестает ощущаться как нечто принудительное.

«Люди с высоким уровнем самоконтроля не стали бы тратить свободный час на то, чтобы просто лечь на диван и предаться мечтам», отметила психолог Цюрихского университета Катарина Бернекер.

Такие люди по-настоящему предпочитают продуктивную деятельность.

Ранее господствовала теория истощения эго: считалось, что сила воли работает как мышца — при чрезмерной нагрузке она устает и теряет эффективность. Однако с середины 2010-х годов исследователи пересмотрели этот взгляд: люди с высоким самоконтролем не столько борются с импульсами, сколько заранее выстраивают жизнь так, чтобы избегать ситуаций, в которых такая борьба вообще необходима.