SCIAM: домашние животные помогают укрепить психологическое здоровье

Известно, что владельцы собак чаще гуляют, что улучшает их самочувствие. Еще в 1980 году было выявлено, что у владельцев домашних животных, перенесших инфаркт миокарда, больше шансов на выживание. Тогда это связывали с тем, что человек чаще выходит на прогулки с питомцем. Впрочем, более поздние исследования не подтвердили столь прямой зависимости, написали «Известия».

По словам доктора Джессики Биббо, животные помогают справляться со стрессом и улучшают психоэмоциональное состояние, понижая уровень кортизола. Так, исследование 2025 года доказало, что уровень кортизола у владельцев собак, выполнявших стрессовые задания, был ниже, когда питомец находился рядом.

Забота о домашнем животном может придать пожилым людям чувство цели и улучшить когнитивные функции, даже если здоровье оставляет желать лучшего.