Сборная из Петербурга победила в спортивных играх Александра Невского в Нижнем Новгороде

Второе место заняла команда из Свердловской области, третьей стала сборная из Кемеровской области. Всего в соревнованиях участвовали более двух тысяч спортсменов из 68 регионов страны, а также команда из Белоруссии.

Отмечается, что в следующем году III Всероссийские спортивные игры Александра Невского пройдут в Санкт-Петербурге.