Сборная из Петербурга победила в спортивных играх Александра Невского в Нижнем Новгороде

Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского завершились в Нижнем Новгороде. Победителем соревнований стала сборная команда города Санкт-Петербурга, сообщило агентство НИА «Нижний Новгород».
Второе место заняла команда из Свердловской области, третьей стала сборная из Кемеровской области. Всего в соревнованиях участвовали более двух тысяч спортсменов из 68 регионов страны, а также команда из Белоруссии.
Отмечается, что в следующем году III Всероссийские спортивные игры Александра Невского пройдут в Санкт-Петербурге.
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