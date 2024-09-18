Сборная из Петербурга победила в спортивных играх Александра Невского в Нижнем Новгороде

Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского завершились в Нижнем Новгороде. Победителем соревнований стала сборная команда города Санкт-Петербурга, сообщило агентство НИА «Нижний Новгород».

Второе место заняла команда из Свердловской области, третьей стала сборная из Кемеровской области. Всего в соревнованиях участвовали более двух тысяч спортсменов из 68 регионов страны, а также команда из Белоруссии.

Отмечается, что в следующем году III Всероссийские спортивные игры Александра Невского пройдут в Санкт-Петербурге.

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