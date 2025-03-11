Андрей Обухов, директор по развитию платформы SberCRM, рассказал «Газете.ru» о самых прибыльных направлениях для самозанятых в 2025 году.

По словам эксперта, наибольший рост доходов наблюдается в сферах красоты (13%), образования (11%), ремонта (10%), авто (10%) и здоровья (8%). Ситуация связана с постоянным спросом на услуги, разницей в цене с компаниями и развитием онлайн-присутствия.

«Социальные сети, сайты и специализированные онлайн-платформы позволяют увеличивать выручку за счет привлечения более широкой аудитории», — пояснил специалист.

Он также добавил, что маркетинговые платформы с готовыми настройками рекламы позволяют эффективно продвигать товары и услуги. Системы онлайн-записи упрощают планирование расписания и запись клиентов, а бесплатные CRM-системы помогают вести базу клиентов и автоматизировать рутинные операции.