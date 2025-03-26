«СберАвто»: вносить предоплату при покупке машины с пробегом нужно только после подписи договора

Эксперты сервиса «СберАвто» рассказали «Известиям» о частых ошибках при оплате автомобилей с пробегом. Одна из главных — внесение предоплаты до заключения договора, что усложняет возврат средств.
Специалисты посоветовали сначала подписать договор, указав сумму и способ расчета. Наличные расчеты требуют оформления расписки, иначе подтвердить передачу денег будет трудно. Перевод следует делать только владельцу машины, проверяя его паспортные данные с документами на авто.
Оплата через банк минимизирует риски получения фальшивых купюр. Важно избегать спешки и проверять юридическую чистоту автомобиля перед покупкой.
«Нашел труп и забрал его паспорт». Боец ВСУ присвоил себе личность погибшего курянина
Редкую бронемашину CRARRV уничтожили в Курской области
Степаненко отсудила наследство у семьи покойной подруги
Будущий зять Волочковой прогорел. Вскрылась неприятная правда о бизнесмене
Бесплатный онлайн-курс МГИМО проведут в Одинцове
В США допустили неудовлетворенность России и Украины соглашением о мире
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте