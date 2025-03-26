«СберАвто»: вносить предоплату при покупке машины с пробегом нужно только после подписи договора

Эксперты сервиса «СберАвто» рассказали «Известиям» о частых ошибках при оплате автомобилей с пробегом. Одна из главных — внесение предоплаты до заключения договора, что усложняет возврат средств.

Специалисты посоветовали сначала подписать договор, указав сумму и способ расчета. Наличные расчеты требуют оформления расписки, иначе подтвердить передачу денег будет трудно. Перевод следует делать только владельцу машины, проверяя его паспортные данные с документами на авто.

Оплата через банк минимизирует риски получения фальшивых купюр. Важно избегать спешки и проверять юридическую чистоту автомобиля перед покупкой.