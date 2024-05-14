«СберАвто»: частые перекусы помогут питомцу с комфортом пережить долгую поездку на машине | 360°

Общество 14 мая 2024, 12:49 «СберАвто»: частые перекусы помогут питомцу с комфортом пережить долгую поездку на машине

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Некоторые путешественники берут в дорогу питомцев, однако для пушистых друзей такие странствия могут оказаться серьезным стрессом. Важно приучать животных с коротких поездок, вызывающих приятные ассоциации, сообщили эксперты сервиса «СберАвто» в беседе с «Известиями».

Кроме того, комфортному самочувствию кота или собаки будут способствовать небольшие, но частые перекусы. Также необходимо запастись несколькими бутылками воды.

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Специалисты посоветовали обзавестись аптечкой для животного. Наполнение зависит от персональных рекомендаций ветеринара. Стандартный набор включает противорвотное средство, бинт, абсорбент, успокоительное и обезболивающее.