Саратовский депутат Марков предложил не брать подростков в артисты

Летом 2025 года администрация Саратова обеспечила занятость 340 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, превысив изначально установленный показатель в 313 человек. Такое заявление сделал председатель комитета по труду и социальному развитию мэрии Максим Михайловский, сообщил « СарИнформ ».

По словам представителя местных властей, средняя заработная плата несовершеннолетних работников составила более шести тысяч рублей в месяц. Подростки выполняли работу в сферах социального обслуживания и благоустройства города.

«Ребята в основном работали артистами, концертными исполнителями, уборщиками служебных помещений, дворниками, разнорабочими, подсобными рабочими, рабочими по благоустройству», — отметил Михайловский.

Так, подростки были задействованы в городском доме культуры национального творчества. Такой подход не понравился депутату Виктору Маркову. Он сообщил, что предоставление молодым людям рабочих профессий было бы полезнее, чем устройство артистами.