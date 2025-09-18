Санкт-Петербург отказался от работы летних веранд на Невском проспекте в 2026 году

Власти Санкт-Петербурга приняли решение не возвращать летние веранды на Невский проспект в 2026 году. Эти места исключены из «Схемы размещения нестационарных торговых объектов» на следующий сезон, сообщил сайт «ФедералПресс».
По опубликованной информации, за три прошедших месяца лета выручка некоторых заведений упала на 20–50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В отдельных местах число посетителей уменьшилось на 10%, а где-то — практически вдвое.
Кроме того, некоторым владельцам заведений общественного питания продолжают приходить счета на оплату арендной платы и пени, несмотря на запрет террас.
