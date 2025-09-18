Санкт-Петербург отказался от работы летних веранд на Невском проспекте в 2026 году

Власти Санкт-Петербурга приняли решение не возвращать летние веранды на Невский проспект в 2026 году. Эти места исключены из «Схемы размещения нестационарных торговых объектов» на следующий сезон, сообщил сайт «ФедералПресс» .

По опубликованной информации, за три прошедших месяца лета выручка некоторых заведений упала на 20–50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В отдельных местах число посетителей уменьшилось на 10%, а где-то — практически вдвое.

Кроме того, некоторым владельцам заведений общественного питания продолжают приходить счета на оплату арендной платы и пени, несмотря на запрет террас.