Самыми популярными «настолками» у россиян стали стратегические и карточные игры

Настольные игры давно уже перестали ассоциироваться с детством. Сейчас этот вид досуга пользуется большой популярностью у взрослых. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Имаджинариум».

Так, 44% россиян играют в «настолки» несколько раз в неделю, каждый пятый житель страны — раз в неделю, лишь 11% открывают эти игры раз в месяц или реже.

По итогам опроса, 70% россиян отдали предпочтение стратегическим играм, еще 55% выбрали карточные, а 49% — семейные игры. Половина опрошенных заявила, что осваивает «настолки» с друзьями, еще 29% — с семьей, 11% предпочитают ходить в специализированные игровые клубы.