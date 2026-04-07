Самозанятым разъяснили риски уголовного преследования за сокрытие доходов

Самозанятые граждане могут столкнуться с уголовным преследованием за уклонение от уплаты налогов при достижении определенной суммы недоимки. Об этом рассказал адвокат Мадрид Ибрагимов в интервью Life.ru .

Адвокат подчеркнул, что грань между административным и уголовным правонарушением очень тонка. Основное различие заключается в размере неуплаченных налогов и времени. До достижения определенного порога речь идет об административной ответственности со сроком давности до одного года.

Уголовная ответственность для самозанятых наступает по статье 198 УК РФ. Крупным размером считается недоимка более 2,7 миллиона рублей за три последовательных года, особо крупным — свыше 13,5 миллиона рублей. При ставках налога на профессиональный доход в 4–6 процентов накопление такой задолженности требует значительного объема скрытых поступлений.

«Главная ловушка: если инспекция докажет, что вы фактически вели предпринимательскую деятельность (с работниками, систематически), но не оформили ИП, ваши действия переквалифицируют — доначислят НДФЛ (13%) и НДС (20%). Тогда крупный размер (2,7 млн руб.) достигается уже при скрытой выручке в 8–10 миллионов рублей», — отметил адвокат.

Мадрид Ибрагимов также предупредил о рисках использования дропов — подставных лиц или технических аккаунтов для дробления бизнеса. Это может привести к уголовным статьям о незаконной банковской деятельности или неправомерном обороте средств платежей.

Юрист подчеркнул, что уголовное преследование обычно не начинается без предварительной налоговой проверки. Инспекция сопоставляет банковские операции с данными, которые самозанятый отражает в приложении «Мой налог». Если расчеты показывают, что недоимка за трехлетний период приближается к 2,7 миллиона рублей, материалы могут направить в Следственный комитет.

Резюмируя, адвокат заявил: «Статус самозанятого — не защита от УК. Ответственность наступает за умышленное сокрытие дохода».