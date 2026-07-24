Саморегуляцию назвали главной причиной преждевременного опадения плодов с плодовых деревьев

В садах часто можно наблюдать, как яблоки, груши и другие фрукты осыпаются на землю. Это может привести к потере значительной части урожая. Однако существуют способы предотвратить преждевременное опадение плодов, написал KP.RU .

Одной из причин является саморегуляция плодовых деревьев. В процессе эволюции они научились закладывать больше цветочных почек, чем нужно, чтобы выжить в неблагоприятных условиях. Деревья избавляются от лишнего урожая три раза за сезон. Сначала осыпаются неполноценные цветки, затем — завязи без семян, и наконец, дерево оценивает свои возможности и избавляется от лишних плодов.

Еще одной причиной является плодожорка. Бабочки откладывают яйца на завязи, из которых появляются гусеницы. Они вгрызаются в мякоть плода, и дерево пытается избавиться от вредителя, сбрасывая пораженный плод. Чтобы предотвратить распространение плодожорки, важно ежедневно собирать падалицу и следить за состоянием коры.

Также опадение плодов может быть вызвано жарой и недостатком влаги. Чтобы исправить ситуацию, необходимо вовремя поливать деревья. Яблоням и грушам вода нужна за 15–20 дней до уборки, а сливам и алыче — раз в месяц.

Кроме того, недостаток питания может привести к опаданию плодов. Важно вовремя подкармливать деревья. Для яблонь и груш рекомендуется четыре подкормки за сезон, а для слив и алычи — три.

Наконец, у некоторых сортов яблони плоды могут осыпаться из-за нехватки гормонов роста — ауксинов. Определить недостаток этих гормонов можно по форме плодов. Чтобы предотвратить опадение, можно использовать Гетероауксин — ауксин, который используют в садоводстве.