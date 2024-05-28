Самокатчики заплатили 325 тысяч рублей штрафов в Петербурге в этом году

В Санкт-Петербурге возбудили 407 исполнительных производств на общую сумму 325 тысяч рублей против велосипедистов и пользователей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения в 2024 году. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Для сравнения, в прошлом году по этой категории нарушений открыли всего 130 дел на 104 тысячи рублей. Сейчас велосипедистам и СИМ-пользователям приходится платить штраф в размере 800 рублей.

Отмечается, что в целом сумма взысканных штрафов с петербуржцев в этом году за нарушения ПДД достигла почти двух миллионов рублей.