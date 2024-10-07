Самое сильное с 2016 года похолодание для октября придет в Прикамье

На этой неделе в Пермском крае ожидается сильное похолодание, самое значительное с 2016 года для октября. Пик холодов наступит 12–13 октября, сообщил properm.ru со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

В начале недели на юге региона возможен кратковременный подъем температуры до +17…+19 градусов.

Но потом она начнет постепенно снижаться, и в ночь на пятницу опустится до -2…-7 градусов, а днем — не поднимется выше 0 градусов.

В выходные ночи будут особенно холодными, с минимальными температурами от -5 до -10 градусов.