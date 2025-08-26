Самбист Донцов рекомендовал «ходьбу фермера» для развития силы ног

Бронзовый призер Чемпионата Европы по самбо, обладатель Кубка Европы по боевому самбо Александр Донцов рассказал News.ru о нестандартных упражнениях для развития силы ног.

По словам спортсмена, такие упражнения, как подъемы по лестнице с тяжелым грузом в руках, помогают укрепить икры и бедра.

«Еще один вариант — „ходьба фермера“ в гору. Возьмите два ведра или канистры с водой, держите по бокам и медленно поднимайтесь в наклон», — добавил эксперт.

Для тренировки дома Донцов предложил упражнение «статический стул у стены»: нужно встать спиной к стене, присесть так, чтобы колени были согнуты под прямым углом, а бедра располагались параллельно полу, и оставаться в этом положении как можно дольше.