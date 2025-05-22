Самарская область получила 15 грантов на культурные инициативы

В Самарской области определили победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Из 202 заявок от региона победу одержали 15 проектов. Общая сумма полученных грантов превысила 40 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на генерального директора конкурса Романа Карманова.

Всего по России победителями стали 810 проектов. Среди них 54% подали заявки от НКО, 25% — от муниципальных учреждений, 12% — от индивидуальных предпринимателей и 9% — от коммерческих организаций.

«Вокруг фонда сформировалось сообщество тех, кто создает и развивает проекты, способствующие сохранению и популяризации наших традиционных ценностей», — отметил Карманов.

Наибольшую популярность у участников конкурса получили направления «Культурный код», «Единство с судьбой России» и «Место силы». В первом направлении было представлено 313 проектов, во втором — 139, в третьем — 127.