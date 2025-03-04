Сайт sibdepo.ru: некоторые жители Кузбасса будут получать доплаты на работе

С 1 марта в Кузбассе, как и в других регионах России, начали действовать изменения в Трудовом кодексе РФ, касающиеся оплаты труда наставников. Теперь сотрудникам, помогающим коллегам осваивать профессиональные навыки на производстве или на рабочем месте, положены дополнительные выплаты. Об этом написал сайт sibdepo.ru.