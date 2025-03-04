Сайт sibdepo.ru: некоторые жители Кузбасса будут получать доплаты на работе

С 1 марта в Кузбассе, как и в других регионах России, начали действовать изменения в Трудовом кодексе РФ, касающиеся оплаты труда наставников. Теперь сотрудникам, помогающим коллегам осваивать профессиональные навыки на производстве или на рабочем месте, положены дополнительные выплаты. Об этом написал сайт sibdepo.ru.
Размер такой доплаты определяется коллективом или устанавливается согласно нормативным актам. Максимальная сумма не ограничивается, а условия выплат должны соответствовать системам оплаты труда конкретного работодателя.
Работник может досрочно прекратить выполнение обязанностей наставника, а работодатель вправе отменить такое поручение, предварительно уведомив сотрудника минимум за три рабочих дня.
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