Сайт pravda-nn.ru рассказал историю нижегородца, совершившего 55 донаций

Ежегодно около 1,5 миллиона россиян нуждаются в переливании крови — помощь доноров играет ключевую роль в спасении жизней. На сайте pravda-nn.ru в рамках проекта «Рука помощи» публикуются статьи, посвященные теме донорства. Одним из героев публикаций стал нижегородец Виталий Барский, почетный донор России, совершивший 55 донаций.

Собеседник рассказал, что недавно он отметил 15-летие своего донорского пути. Впервые Виталий сдал кровь в декабре 2009 года, когда учился на третьем курсе университета. Станция переливания крови находилась рядом с вузом. Тогда он узнал все подробности процедуры и начал свой донорский путь.

За 55 донаций он спас 165 жизней. В среднем одна донация спасает трех человек. Виталий отметил, что в течение долгих лет донорства у него не возникало никаких проблем со здоровьем и самочувствием. Более того, своим примером он вдохновил других людей становиться донорами.