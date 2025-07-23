Работы по реконструкции улицы Ангарской в Волгограде выполнены на 98%

Во время рабочей поездки по Волгограду губернатор Андрей Бочаров осмотрел реконструкцию улицы Ангарской в Дзержинском районе. Он подчеркнул важность этого проекта для транспортного сообщения и социальной инфраструктуры города, написал сайт novostivolgograda.ru .

Работы выполнены на 98%, и третий этап реконструкции почти завершен. Проезды оборудованы современными системами водоотведения, оснащены тротуарной сетью, световыми элементами и объектами благоустройства. Озеленение придорожных территорий повысит привлекательность улицы и улучшит экологическую обстановку.

Ангарская улица служит важной магистралью, соединяющей жилые кварталы, медицинские учреждения, образовательные заведения и производственные объекты. Ежедневно по ней проходят тысячи машин, что обусловливает высокое значение данной магистрали для транспортной системы Волгограда.

Завершив текущий этап реконструкции, власти планируют приступить к строительству соединения улицы Ангарской с шоссе Авиаторов. Проект подготовлен, и реализация намечена на ближайшие три года.