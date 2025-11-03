Сайт nashgorod.ru показал, как изменились тюменские особняки за 100 лет

Сайт nashgorod.ru представил подборку фотографий тюменских особняков, демонстрируя, как выглядели эти здания в прошлом и как они сохранились сегодня. Особое внимание уделяется домам, олицетворяющим историю и архитектуру дореволюционного Тюмени.

Одним из знаковых зданий является дом Василия Лавровича Жернакова, купца первой гильдии, владельца пароходства и крупного торговца. Дом был построен в стиле модерн и украшался декоративной металлической отделкой, деревянными резными элементами и фигурными куполами. Сегодня здание сильно изменилось: фасад разрушен, оконные рамы отсутствуют, деревянная отделка сгнила. Восстановление здания идет медленно, и реставрация пока не завершена.

Особняк Якова Прохоровича Андреева, известного купца и предпринимателя, также является важной частью истории Тюмени. Этот двухэтажный деревянный дом с башенкой служил банковской конторой и торговым домом. Архитектурный ансамбль здания сохранился фрагментарно, и в настоящее время утрачены многие оригинальные элементы, включая декоративную башенку и наружную отделку.

Подобные истории показывают, как исторические здания Тюмени подвергаются разрушениям и утратам, и подчеркивают важность их сохранения и реставрации для сохранения культурного наследия города.