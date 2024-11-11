Сайт KP.RU: треть россиян признались, что имеют собственный талисман

Более 30% россиян признались, что имеют собственный талисман или предмет, который приносит им удачу. Об этом выяснил сайт kp.ru в результате исследования.

Кто-то из респондентов в качестве талисмана считает подарок близкого человека, кто-то хранит вещицу в память о покойном родственнике. Часть опрошенных купили себе талисман на удачу сами, вложив в него особый смысл.

При этом большинство опрошенных россиян (66%) отметили, что талисмана у них нет и никогда не было. Все эти оккультные и мистические вещи они считают выдумкой или обычной глупостью. Еще 2% респондентов выбрали вариант «другое», отметив, что считают талисманом нательный крестик.