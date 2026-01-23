Сайт KP.RU назвал продукты, у которых уменьшилась упаковка за 2025 год
В последние годы в России наблюдается тревожная тенденция — уменьшение объема упаковки товаров при сохранении прежней цены. Это явление, известное как шринкфляция, становится все более распространенным, написал сайт KP.RU.
По данным аналитической компании NTech, за 2025 год «усохли» 25 из 44 основных групп товаров, потеряв в объеме от 2% до 22%. Больше всего пострадали упаковки с орехами и сухофруктами — они «похудели» на 22%.
Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов объясняет: «Формально менять размеры упаковки не запрещено. И покупатели реагируют на это не столь остро, как на повышение стоимости товара — ведь в первую очередь бросаются в глаза изменения на ценниках».
Особенно заметно уменьшение объема у сладостей и напитков. Например, цены на шоколадные плитки за девять месяцев 2025 года выросли в среднем на 35% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Чтобы замедлить рост цен, производители уменьшили вес товара. Продажи шоколадок все равно просели за этот период на 12%.
По словам эксперта, шринкфляция может коснуться всех категорий товаров. В 2026 году несколько категорий товаров могут быть подвержены этому явлению. В частности, это могут быть напитки, чай, кофе, кондитерские изделия. Под угрозой также мясные изделия и даже макаронные изделия.
Единственный метод борьбы с шринкфляцией — законодательный. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин считает, что необходимы изменения в законодательстве, чтобы защитить потребителей от подобных манипуляций.