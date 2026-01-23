Сайт KP.RU назвал продукты, у которых уменьшилась упаковка за 2025 год

В последние годы в России наблюдается тревожная тенденция — уменьшение объема упаковки товаров при сохранении прежней цены. Это явление, известное как шринкфляция, становится все более распространенным, написал сайт KP.RU .

По данным аналитической компании NTech, за 2025 год «усохли» 25 из 44 основных групп товаров, потеряв в объеме от 2% до 22%. Больше всего пострадали упаковки с орехами и сухофруктами — они «похудели» на 22%.

Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов объясняет: «Формально менять размеры упаковки не запрещено. И покупатели реагируют на это не столь остро, как на повышение стоимости товара — ведь в первую очередь бросаются в глаза изменения на ценниках».

Особенно заметно уменьшение объема у сладостей и напитков. Например, цены на шоколадные плитки за девять месяцев 2025 года выросли в среднем на 35% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Чтобы замедлить рост цен, производители уменьшили вес товара. Продажи шоколадок все равно просели за этот период на 12%.

По словам эксперта, шринкфляция может коснуться всех категорий товаров. В 2026 году несколько категорий товаров могут быть подвержены этому явлению. В частности, это могут быть напитки, чай, кофе, кондитерские изделия. Под угрозой также мясные изделия и даже макаронные изделия.

Единственный метод борьбы с шринкфляцией — законодательный. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин считает, что необходимы изменения в законодательстве, чтобы защитить потребителей от подобных манипуляций.