Сайт KP.RU: набор для ухода за собакой в зимнее время может обойтись хозяину в 12-16 тысяч рублей

Аналитики выяснили, что набор для ухода за собакой в зимнее время может обойтись его хозяину в 12-16 тысяч рублей. Об этом написал сайт kp.ru.
Идеальным вариантом одежды для собаки в зимний сезон станет комбинезон. Мелким и средним собакам также подойдет куртка с капюшоном, а крупным собакам — водонепроницаемая куртка. Теплая обувь защит лапы собак от едких реагентов и переохлаждения.
Специалисты рекомендуют использовать для шерсти питомца специальные расчески, а специальный воск защитит их лапы от сухости и трещин. В квартиры у собаки должна быть своя теплая лежанка или ворсистый плед. Особое внимание рекомендуется уделять питомцам в северных регионах России, где климат более холодный и суровый.
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