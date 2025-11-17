Сайт Izhlife предложил план, как сделать переезд на новое место проще
Сайт Izhlife: за месяц до переезда следует провести инвентаризацию
Переезд — это возможность все изменить, но важно иметь четкий план, чтобы избежать паники и спешки. Вот что можно сделать за 30 дней до переезда и после него, написал сайт Izhlife.
За месяц до переезда следует:
Провести инвентаризацию. Пройдите по дому и составьте списки вещей: оставить, продать или отдать, выбросить. Если вещь не использовалась больше года, скорее всего, она не пригодится.
Начать упаковку. Упаковку лучше делать в три этапа: сначала несезонные вещи и архивы, потом предметы, которыми пользуетесь раз в неделю, и в конце — все остальное. Подписывайте коробки точным содержимым.
Продумать транспортировку. За месяц определитесь, кто будет перевозить мебель, нужна ли разборка мебели и как подъедет транспорт. Уточните время для ремонтных и погрузочных работ в новом доме.
Подготовить технику к переезду. Не забудьте разморозить холодильник за 24 часа, установить фиксирующие болты в стиральной машине, перевозить телевизор и мониторы вертикально, а также сфотографировать схему подключения роутера.
Закрыть административные хвосты. Обязательно уведомите интернет-провайдера, пересчитайте и зафиксируйте показания счетчиков, отмените регулярные доставки, переоформите парковочные пропуска и обновите адрес в банках.