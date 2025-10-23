Сайт «7Дней»: в процессе наведения порядка в доме важно не торопиться

В процессе наведения порядка в доме важно не торопиться и тщательно обдумывать, какие вещи стоит сохранить. Эксперты советуют не спешить с избавлением от предметов, которые могут пригодиться в будущем или имеют ценность. Об этом сообщил сайт «7Дней» .

Автор канала «Интерьер&Пространство» рекомендует перед тем, как выбрасывать одежду, еще раз примерить ее и, возможно, обновить. Даже если вещи кажутся неактуальными, они могут оказаться полезными и удобными.

Также стоит внимательно отнестись к документам. Среди них могут быть важные бумаги, которые лучше сохранить. Рекомендуется разложить документы по стопкам: «важные», «архив» и «мусор».

Памятные вещи близких людей также стоит сохранить. Они могут иметь большую личную ценность и стать напоминанием о важных моментах жизни.

Коллекции марок, монет и открыток также не стоит выбрасывать. Многие из них могут представлять ценность и заинтересовать коллекционеров. Их можно продать на специализированных площадках.

Кухонную утварь, которая используется редко, лучше хранить в отдельных коробках. Это поможет поддерживать порядок на кухне и использовать пространство более эффективно.