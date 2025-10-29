Сайт «7Дней» рассказал, как не испортить интерьер маленькой квартиры

В малогабаритных квартирах важно грамотно организовать пространство, чтобы создать уютную и функциональную обстановку. Некоторые предметы мебели могут визуально уменьшать площадь и делать комнату тесной. Чтобы этого избежать, стоит отказаться от некоторых вещей в пользу более практичных решений, написал сайт «7Дней» .

Автор Дзен-канала «Идеи вашего дома» перечислил предметы, которые не подходят для интерьера маленькой квартиры.

Низкие шкафчики. Шкафы должны быть вровень с потолком, чтобы использовать пространство максимально эффективно. Низкие отдельно стоящие шкафы вмещают меньше вещей и подчеркивают невысокие потолки.

П-образный диван. Для большой семьи или частых гостей компактный диван может быть недостаточно вместительным, но массивный П-образный диван перекроет пространство. Лучше выбрать небольшой диван и дополнить его пуфами или креслами.

Трюмо. Большие трюмо, характерные для советских интерьеров, займут слишком много места. Вместо них лучше установить легкую подвесную консоль с зеркалом.

Журнальный столик. Журнальный столик считается обязательным элементом интерьера, но в маленьком пространстве он может мешать. Если места мало, лучше заменить его полкой рядом с диваном или использовать пуф-столик.