Владельцы теплиц нередко замечают, что верхушки кустов томатов начинают сворачиваться в трубочки. Это может быть признаком различных проблем в уходе за растениями. Однако ситуацию можно исправить, если правильно определить причину, написал сайт «7Дней» .

Одна из самых распространенных причин скручивания листьев — избыток азота в почве. Перекормленные азотными удобрениями кусты начинают активно наращивать зеленую массу, а верхушка при этом закручивается. Чтобы решить проблему, нужно полностью исключить азотные подкормки и перевести растение на фосфорно-калийное питание. Также важно вовремя проводить пасынкование и удалять нижние листья.

Еще одна возможная причина — дефицит фосфора. В этом случае верхние листья тоже заворачиваются, а кусты выглядят угнетенными. До начала цветения первой кисти необходимо внести фосфорное удобрение, например, суперфосфат.

Жара и застой воздуха в теплице также могут привести к скручиванию листьев. В таком случае корни томатов теряют способность усваивать питательные вещества из почвы. Чтобы исправить ситуацию, нужно наладить регулярное проветривание закрытого грунта и притенять теплицу в пик летнего зноя.

Атака садовых вредителей, таких как тля или паутинный клещ, также может стать причиной скручивания листьев. В этом случае необходимо провести обработку. До массового цветения можно использовать стандартные защитные средства, а в период плодоношения лучше отдать предпочтение биопрепаратам или народным методам.

Иногда скручивание верхушек томатов может быть просто сортовой особенностью. Некоторые крупные и салатные сорта генетически склонны к более тонкой и плакучей форме листвы, которая естественным образом закручивается вниз. Если соседние кусты других сортов стоят ровными, а скрученный томат выглядит крепким и активно цветет, беспокоиться не о чем.