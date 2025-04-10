Сайт «7Дней»: 10 апреля нельзя ругаться у водоемов и оставлять догорать свечи

В четверг, 10 апреля, во всем мире отмечают несколько праздников. Один из них — День братьев и сестер, который был инициирован американкой Клаудией Эварт. Она в детстве потеряла брата и сестру и решила с помощью этой даты напоминать людям о ценности семейных отношений, написал сайт «7Дней» .

Также 10 апреля празднуется Международный день сопротивления — его отмечают те, кто был связан с антифашистским подпольем в Европе во время Второй мировой войны. А еще сегодня Всемирный день гомеопатии, несмотря на то что в России эту дисциплину признали лженаукой еще в 2017 году.

В России 10 апреля — День гречки. В русской кулинарии эта крупа появилась в VII веке, ее привезли греческие монахи. С тех пор гречневая каша стала неотъемлемой частью национальной кухни.

Православные христиане в этот день вспоминают преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского, жившего в VIII веке. Он был священником, умел исцелять людей и видеть будущее. Святому молятся для защиты от диких животных, для хорошей рыбной ловли и помощи в исцелении болезней тела и духа.

Согласно народным приметам, 10 апреля нельзя ругаться у водоемов, ссориться супругам, обижать птиц, жадничать и переедать. Также не рекомендуется оставлять догорать свечи — это может привести к потерям в семье.