Сайт 110 km.ru: к месту катания питбайк должен доставляться на транспорте

Питбайк считается спортивным инвентарем, если он не дооборудован для движения по дорогам общего пользования. У него отсутствуют фары, зеркала заднего вида и поворотники, на него не оформляется паспорт транспортного средства, и он не подлежит обязательной регистрации в Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Об этом сообщил 110 km.ru .

Однако если питбайк дооснащен светотехникой, зеркалами и номерным знаком, после прохождения технической инспекции и оформления в ГИБДД с получением ПТС и регистрационных номеров он приобретает статус мотоцикла или мопеда.

К месту катания питбайк должен доставляться на транспорте — например, в кузове грузовика или на прицепе.

Езда на питбайке по дорогам общего пользования, обочинам, тротуарам и в жилых зонах запрещена. Если питбайк зарегистрирован как транспортное средство, для езды по дорогам потребуются соответствующие права, регистрация в ГИБДД и полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Ответственность за нарушения:

— езда по дорогам общего пользования на незарегистрированном питбайке без прав влечет штраф от 5 000 до 15 000 рублей; — езда без прав, если они есть, но не при себе, наказывается штрафом в размере 500 рублей; — отсутствие регистрации у питбайка, который подлежит регистрации, грозит штрафом от 1 500 до 5 000 рублей.

Перед использованием питбайка важно уточнить его юридический статус и соблюдать требования законодательства, чтобы избежать штрафов и других правовых последствий.