Садоводам рассказали, что лучшее время для обрезки роз — конец сентября и октябрь

Чтобы предотвратить распространение болезней среди растений, перед обрезкой секаторы необходимо продезинфицировать спиртом или специальными средствами. Для защиты рук следует использовать плотные перчатки с манжетами, а большие срезы рекомендуется обработать садовым варом. Об этом сообщили авторы Дзен-канала «Аргументы и факты» .

По мнению специалистов, правильная осенняя обрезка роз — важный этап ухода за растениями, который влияет на их зимовку и весеннее развитие. Проводить ее лучше в конце сентября и октябре, когда ночная температура опускается до 0–3 градусов. Это поможет избежать стресса для растения, отметил сайт «7 Дней.ru». Острый и продезинфицированный инструмент, сухая солнечная погода — необходимые условия для обрезки роз, резюмировали эксперты.