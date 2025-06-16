Садовод Воронова рассказала, что в июне важно обратить внимание на поливы и подкормки

Ландшафтный дизайнер и эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в интервью радио Sputnik поделилась советами по уходу за дачным участком в июне.

По словам Вороновой, с наступлением лета у дачников прибавляется работы.

«Во-первых, мы концентрируемся на прополках, потому что июнь — это месяц сорняков. Во-вторых, важно обратить внимание на поливы и подкормки, поскольку начинается жара, а наши растения уже укоренились. Сейчас им требуется много ресурсов», — подчеркнула Воронова.

Эксперт также отметила, что необходимо активно бороться с вредителями.

«Сейчас надо усиленно бороться с вредителями, потому что их великое множество расплодилось после такой бесснежной зимы», — предупредила Воронова.

Хотя время для посадки овощей уже прошло, все еще можно заняться выращиванием зелени или пересадкой ранее высаженных цветов.