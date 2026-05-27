Садовод Воронова предупредила об уязвимости овощей к похолоданию

Резкое снижение температуры может ослабить защитные силы большинства огородных культур. Как отметила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в интервью «Москве 24» , помидоры, баклажаны, огурцы и кабачки особенно чувствительны к холоду.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о возможном выпадении снега в столичном регионе в конце мая. Дневная температура может опуститься до 9–10 градусов, а ночная — до 2–7 градусов в Подмосковье.

Воронова считает, что в саду при выпадении снега растения не пострадают, поэтому укрывать ягодные кустарники и плодовые деревья пока не нужно.

«Ни жимолость, ни ранняя смородина не сбросят завязи. И даже виноград, который обычно самый теплолюбивый, следует укрывать только при условии, что температура понизится до минус 3», — подчеркнула эксперт.

Однако в огороде стоит позаботиться об огурцах и кабачках, если они уже взошли на улице. Воронова рекомендовала установить над ними дуги и натянуть укрывной материал.

По ее мнению, из-за предстоящего температурного перепада культуры могут испытывать стресс и заболеть, поэтому стоит обработать их раствором иммуностимулирующего препарата.