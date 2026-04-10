Садовод Воронова предупредила о появлении комаров после окончания заморозков

Эксперт Союза садоводов РФ Ольга Воронова сообщила РИА «Новости» , что в Центральном регионе после схода заморозков ожидается появление комаров. Специалист отметила, что для насекомых наступят благоприятные условия: продолжительное тепло и влажность.

По словам эксперта, в середине весны количество комаров значительно увеличится из-за начала сезона размножения. Теплые весенние и летние дожди поддержат рост численности насекомых с мая по середину июня, написал MK.RU.

Воронова отметила: «Как снега не будет, примерно через неделю услышим знакомый комариный писк».