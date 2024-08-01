Садовод Воронова: горький или металлический привкус арбуза — признак наличия химикатов

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, как отличить натуральный арбуз от плода с химикатами. Наличие вредных веществ можно определить только после покупки, отметила специалист в беседе с Pravda.Ru.

По ее словам, «химический» арбуз имеет крайне водянистую структуру и странный привкус.

«То просто горьковатый, то привкус чего-то металлического. Это сразу должно насторожить», — пояснила специалист.

Она посоветовала приобретать ягоду только в проверенных местах. Так, не стоит делать покупку на трассе, ведь там арбузы впитывают опасные вещества, добавила газета «Петербургский дневник».

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