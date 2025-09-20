Садовод Туманов счел неэффективным удобрение плодовых деревьев навозом

Председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов подчеркнул важность индивидуального подхода к удобрению плодовых деревьев. Об этом сообщило « Радио 1 ».

Специалист посоветовал отказаться от использования навоза для земли. Он лучше подойдет для компоста.

«Во-первых, вы его нигде не достанете, а во-вторых, навоз — это не лучшее удобрение», — пояснил эксперт.

По его словам, для правильного удобрения необходимо знать особенности каждого сорта растений. Так, среди груш встречаются и маслянистые, и мягкие сорта, добавил RT.