Садовод Туманов рассказал, что не все сорта винограда нужно укрывать на зиму
Садовод Андрей Туманов сообщил в беседе с NEWS.ru, что укрывать на зиму нужно не все сорта винограда.
По словам эксперта, южные сорта, не приспособленные к климату средней полосы, требуют укрытия в холодное время года.
«Если это европейский виноград „винифера“, то его просто чаще всего с опоры снимают, укладывают на землю, снегом укрывают. Снег — лучшее укрытие», — пояснил специалист.
Он также отметил, что американский подвид «витис лабруска» и вовсе не нуждается в каких-либо манипуляциях — он зимует на опоре без утеплений.