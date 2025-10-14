Садовод Туманов рассказал, что не все сорта винограда нужно укрывать на зиму

Садовод Андрей Туманов сообщил в беседе с NEWS.ru , что укрывать на зиму нужно не все сорта винограда.

По словам эксперта, южные сорта, не приспособленные к климату средней полосы, требуют укрытия в холодное время года.

«Если это европейский виноград „винифера“, то его просто чаще всего с опоры снимают, укладывают на землю, снегом укрывают. Снег — лучшее укрытие», — пояснил специалист.

Он также отметил, что американский подвид «витис лабруска» и вовсе не нуждается в каких-либо манипуляциях — он зимует на опоре без утеплений.