Садовод Туманов предупредил о последствиях обламывания кустов сирени

Многие уверены, что сирень нужно обламывать для более пышного цветения в будущем году. Однако председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в интервью aif.ru опроверг это мнение, назвав его опасным заблуждением. Эксперт подчеркнул, что такое обращение с растением может привести к его гибели.

Туманов пояснил, что неправильное обламывание веток наносит кусту серьезный вред. «Можно так наломать куст, что он не только не зацветет, но и вообще погибнет», — отметил он. Специалист подчеркнул важность правильного ухода за растением, чтобы избежать непоправимого ущерба.

Кроме того, садовод напомнил о законодательном запрете на порчу зеленых насаждений. По его словам, обламывание сирени в общественном месте может привести к юридической ответственности.

Туманов также поделился личным опытом: для украшения дома достаточно взять всего несколько веточек, не губя при этом целое растение.