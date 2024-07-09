Садовод Туманов: емкость с пивом — отличная ловушка для огромных слизней

Огромные слизни, имеющие оранжевый окрас, заполонили европейскую часть России. В эфире радио «КП» руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, как бороться с вредителями.

По словам эксперта, в качестве профилактики необходимо избавиться от сорняков и свалок на участке. Именно в таких местах моллюскам наиболее комфортно.

Специалист также посоветовал дачникам подготовить ловушки. Отличный вариант — емкость, немного заполненная, например, пивом. Слизни будут стремиться попасть туда, однако выбраться не смогут.

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